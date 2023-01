Scritte No Vax comparse nella notte sui muri del liceo Berti, in via Duchessa Jolanda

"Useranno la tecnologia per ridurvi in prigionia", "Agenda 2030=non avrai nulla e sarai felice". Sono alcune delle scritte firmate con la doppia 'V' cerchiata, simbolo dei No Vax, apparse sui muri del liceo Berti di Torino, in via Duchessa Jolanda, nel quartiere Cit Turin.

Contro la facciata principale è stata anche lanciata della vernice rossa. Poche settimane fa nella stessa zona c'era stato un raid simile, sempre firmato dai No Vax, alI'Isef di piazza Bernini e al liceo Cavour di corso Tassoni. Su quanto accaduto indaga la Digos di Torino.