Venditti e De Gregori: la grande musica d'autore arriva al Teatro Colosseo. E sabato toccherà a Nek

La musica italiana d'autore arriva al Teatro Colosseo, per una settimana di canzoni che hanno fatto la storia del Belpaese. Prima l'attesissimo concerto di due mostri sacri come De Gregori e Venditti, poi spazio a Nek. A concludere la settimana della sala di via Madama Cristina, la comicità social di Pierluca Mariti.

VENDITTI & DE GREGORI

Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio ore 21

(in replica Lunedì 27 febbraio ore 21)