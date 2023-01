Il Comune mette in moto la macchina organizzativa del piano neve

Nell’eventualità di una precipitazione che, secondo le previsioni dovrebbe interessare fin dalla mattinata di domani, martedì 17 gennaio, la nostra città, la macchina organizzativa del Piano Neve del Comune si è messa in moto.

E’ operativa la Cabina di Regia Neve (CRN) composta da Gtt, Amiat, Polizia Municipale, Protezione Civile e dagli uffici delle diverse divisioni comunali coinvolte, che in base agli aggiornamenti meteo predisporrà l’attivazione del Piano Neve e del relativo livello operativo - verde, giallo, arancione, rosso - monitorando la situazione e coordinando gli interventi necessari al fine di limitare eventuali disagi.

Per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade sono intanto partite le operazioni di spargimento del sale e del ghiaino: ‘trattamenti antighiaccio’ per i marciapiedi delle scuole di competenza e per quelli di ponti, sovrappassi, ciclabili e giardini, ai quali stanno provvedendo, fin dalla mattina di oggi, lunedì 16 gennaio, gli operatori ecologici di Amiat.

Particolare attenzione sarà riservata alle fermate del trasporto pubblico per le quali è in programma fin dalle prossime ore la salatura da parte di GTT.

Da questa sera si procederà inoltre all’insalamento preventivo (livello verde) delle strade: un servizio che sarà garantito lungo tutta la notte con 39 mezzi spargisale di Amiat operativi su tutto il territorio cittadino Sedici saranno i mezzi spandisale impegnati lungo la grande viabilità dalle 21.00 all’01.00, 10 per la media viabilità dall’ 01.00 alle 05.00 e 13 in collina dalle 21.00 all’01.00.

Per limitare il più possibile i disagi e facilitare le attività di spargimento di sale e sabbia lungo le strade e quelle di sgombero della neve si invitano i cittadini:

• A informarsi sull’evoluzione della situazione meteo attraverso i canali ufficiali della Città di Torino, sito di Arpa Piemonte, TG, radio giornali e organi di stampa;

• A dotare il proprio automezzo di pneumatici da neve, e comunque di tenere sempre a bordo le catene antineve in caso di necessità;

• Durante le nevicata, a privilegiare l’uso dei mezzi pubblici e a utilizzare l’auto solo se strettamente indispensabile, adottando uno stile di guida prudente: infatti il sale, oltre a sciogliere la neve e il ghiaccio, può rendere scivoloso il fondo stradale.

Si ricorda inoltre che:

• Lo sgombero della neve dai marciapiedi è ascrivibile di proprietari, amministratori e conduttori degli stabili che vi si affacciano;

• Proprietari, amministratori e conduttori di stabili sono invitati a rompere e coprire il ghiaccio con materiale antisdrucciolevole, non spandere acqua che possa congelare;

• La neve rimossa dai cortili privati non deve essere sparsa sul suolo pubblico;

• Occorre prontamente rimuovere, per evitare danni a persone e a cose, ghiaccioli e blocchi di neve pendenti da balconi, grondaie e terrazzi;

• Per quanto riguarda il verde privato si ricorda di fare attenzione a rami, fronde e siepi che si affacciano sul suolo pubblico.

I futuri aggiornamenti che in base alle previsioni meteo potranno determinare l’attivazione di ulteriori livelli del piano operativo neve, saranno comunicati con tempestività alla cittadinanza e agli organi di informazione attraverso comunicati stampa, sulla home page del sito web della Città e sui suoi canali social (pagina Facebook e account Twitter).

Per ogni informazione e/o segnalazione relativa a neve e/o ghiaccio è operativo un numero verde attivato da AMIAT - 800679738 - che risponde dal 1 novembre al 31 marzo h24. E' inoltre attiva la casella di posta elettronica viabilitainvernale@comune.torino.it, operativa dal lunedì al venerdì in orario di ufficio (8-16 e ven 8-14).