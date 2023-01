Il Monumentale si rifà il look per i turisti. 1,5 milioni per il Primitivo: qui le tombe di Pellico e Bela Rosin

Il cimitero Monumentale si rifà il look per attirare visitatori. I modelli di turismo "delle tombe" in Italia ed in Europa ci sono già, da Staglieno a Genova al Père-Lachaise di Parigi: l'area di sepoltura di corso Novara da anni poi è inserita nella rete dei cimiteri storici europei. Dopo le visite guidate ai camposanti in occasione delle festività dei Santi, ed i percorsi con qr code già realizzati, Afc punta a rendere l'offerta culturale più stabile.