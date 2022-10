Il caldo uccide: nel 2022 a Torino 527 morti in più nei primi 9 mesi. Oltre il 50% ha scelto la cremazione

Il caldo uccide. Da gennaio a settembre 2022 gli uffici cimiteriali di Torino hanno gestito 10.443 servizi funebri. Ben 527 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (9.916): un incremento di mortalità dovuto sicuramente alle elevate temperature estive. E tra le tipologie di funerale, oltre il 50% ha scelto la cremazione: dal 2007 ad oggi è raddoppiato il numero di coloro che hanno optato per questa forma di commiato.

Il 22 ottobre Requiem di Mozart al Monumentale

Numeri forniti oggi da Afc, in occasione del calendario di eventi per la commemorazione dei defunti. Ad inaugurare il periodo sarà un concerto organizzato al Monumentale, per il 22 ottobre alle 16, ad ingresso libero: in scaletta la Messa da Requiem di Mozart eseguita dall'orchestra Melos Filarmonica diretta da Giulio Malagnini insieme alle Filarmoniche di Sanremo e Nizza. Il 21 ottobre alle 17.30, presso la Biblioteca Musicale Andrea Della Corte alla Tesoriera, verrà inaugurata la mostra fotografica a cura di Franco Amantea e Simonetta Cavecchia dedicata ai personaggi sepolti al Monumentale. "Il cimitero - ha sottolineato l'assessore Chiara Foglietta - vogliamo che non sia solo un luogo di dolore, ma ricco di attività: chi non c'è più non va solo ricordato nel passato, ma anche vissuto nel presente".

Gli orari dei cimiteri

Da lunedì 24 ottobre a giovedì 3 novembre i cimiteri di Torino saranno aperti dalle 8.30 alle 17.30: in questo periodo sarà garantito il servizio di trasporto gratuito con navette all'interno del Monumentale e del Parco. Le Volontarie e i Volontari Civici tornano a fare da guida nei campisanti. Dai sedici anni agli over 60, tutti muniti di pettorina blu, tablet e mappe saranno presenti nei punti informativi. Previste poi come ogni anno sedie a rotelle per coloro che ne abbiano necessità.

Gli interventi