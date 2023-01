A Kevin Spacey il Premio della Mole: "Ringrazio il Museo per aver avuto le palle di invitarmi. Una notte che non dimenticherò mai"

È il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi a consegnare insieme a Ezio Ghigo e Domenico de Gaetano il premio Stella della Mole a Kevin Spacey.

L’attore due volte premio Oscar, protagonista di pellicole come American Beauty e I soliti sospetti, dopo aver ricevuto il premio ha tenuto una masterclass insieme a De Gaetano sulle tappe più importanti della sua carriera.

"Amo fare attore, mi dà uno scopo e mi dà l’opportunità di esplorare le altre persone", ha commentato ricevendo il premio.

"Mi considero un uomo molto fortunato. Questa sera è l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, sono davvero benedetto e fortunato, ringrazio il Museo per aver avuto le palle di invitarmi stasera. Questa è una forte difesa della creazione filmica. Grazie a voi per essere venuti qui. Una notte che non dimenticherò mai", ha aggiunto Spacey, ringraziando in particolare per il suo migliore amico e agente Evan Lowenstein presente alla cerimonia: "Mi ha dato la forza di rialzarmi e combattere".

La sua presenza a Torino è stata oggetto di polemiche dopo lo scandalo dell'accusa di molestia sessuale mossa da Anthony Rapp che lo ha coinvolto nel 2020. Una causa civile da cui è stato assolto dal tribunale di New York. L’attore tuttavia ha in corso altri processi in seguito alle accuse di molestie omosessuali.

"Se avessimo dovuto premiare Caravaggio avremmo premiato l'opera, non la vita", ha affermato Sgarbi a difesa dell’attore. "Il cinema è una sintesi tra lettura e pittura e ha bisogno di interpreti e Kevin Spacey è un grande interprete ben oltre quello che il teatro consente".

Durante la cerimonia è stata anche ricordata Gina Lollobrigida, scomparsa proprio oggi: "E' triste aver perso una grande attrice, la vita va avanti purtroppo, ma il cinema resta e dura per sempre", ha commentato l'attore.

Questo momento per Spacey potrebbe rappresentare un nuovo slancio per la sua carriera. È infatti il protagonista del nuovo film di Franco Nero L'uomo che disegnò Dio che sarà presentato a Roma tra due giorni. "Sarò grato per tutta la vita a Franco Nero per avermi proposto il film e far parte di questa esperienza".

L'attore ha voluto rivolgere un pensiero a tutti gli attori e film maker emergenti: "Ci sono cose che non potete controllare ma se siete coraggiosi e se dite le storie che volete e non scendete a compromessi, attraverso le vostre storie avremo momenti che non dimenticheremo mai".