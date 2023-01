Disabato-Sacco (M5S): "Bene aumento 100 euro per straordinari medici pronto soccorso, ma non è abbastanza"

Aumentare da 60 a 100 euro lordi la tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive volontarie dei medici del Pronto soccorso. Lo prevede il Disegno di legge 241, “Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell’emergenza-urgenza”, sul quale la Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha espresso parere favorevole.

Il provvedimento, illustrato dal presidente della Giunta Alberto Cirio e dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi, dovrebbe approdare domani in Aula.

"L'aumento da 60 a 100 euro lordi all'ora per gli straordinari dei medici nei pronto soccorso, annunciato in queste ore dalla Giunta regionale, è un primo passo di grande importanza per premiare i professionisti che operano nella medicina d'urgenza. Ma non è abbastanza", sottolineano i consiglieri regionali del M5S Sarah Disabato e Sean Sacco.

"Da un lato non si risolve il problema della carenza di personale, dall'altro si interviene esclusivamente sui pronto soccorso dimenticando totalmente le altre specialità. Come se non bastasse, il provvedimento riguarda solo la categoria dei medici mentre taglia fuori le altre professionalità".

"Preoccupa, in conclusione, il fatto che si tratti di una legge ad invarianza finanziaria. La Giunta non ha investito risorse aggiuntive sul capitolo sanità ma utilizzerà fondi già presenti a bilancio: verificheremo che non vengano sottratti ad altre funzioni e, soprattutto, ci auguriamo che l’aumento coinvolga tutte le Asl, dal

momento che il ddl riporta la possibilità e non l’obbligo di aumentare i compensi. Da Cirio e Icardi aspettiamo risposte su tutte queste partite, sfide fondamentali per rilanciare una volta per tutte la sanità pubblica piemontese", concludono i due esponenti del M5S.

"L’aumento del compenso orario (da 60 a 100 euro l’ora la paga per i medici urgentisti impegnati negli straordinari) è una scelta che, da parte della Giunta, va nella direzione giusta e che chiedevamo da tempo. Il voto dei Moderati sarà, domani in Consiglio, favorevole al Disegno di Legge della Giunta Cirio. Auspichiamo che questa sia la prima misura di una serie altre azioni simili", sottolinea Silvio Magliano.