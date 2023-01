Grugliasco, si amplia il servizio di rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche

"Siamo molto soddisfatti di poter cominciare ad avviarci, anche se in via sperimentale, verso un accesso libero all'erogazione del servizio CIE – affermano il sindaco Emanuele Gaito e gli assessori ai Servizi Demografici Dario Lorenzoni e allo Sportello Polifunzionale Roberta Colombo – Grazie all'impegno, al lavoro tenace e alla collaborazione di tutti gli operatori dei servizi demografici, siamo, infatti, riusciti a smaltire le liste di attesa e le code, che si erano generate, da un lato a causa delle proroghe concesse in pandemia alle scadenze dei documenti, dall'altro, da un sistema di prenotazione che, attivato con i migliori auspici, ha invece contribuito a intasare ulteriormente il sistema".

" Proprio per questo, contestualmente all'accesso libero, seppur per ora con 10 numeri erogabili al mattino e 5 nei pomeriggi di apertura, abbiamo deciso di sospendere il sistema di prenotazione TEOM, in attesa di comprendere se potrà essere eventualmente riattivato per singole casistiche. Ci auguriamo di riuscire a rispondere pienamente all'obiettivo che ci siamo dati e che, a piccoli passi, dovrà portarci verso un vero e proprio accesso libero, come succedeva prima della pandemia. A fronte di questo impegno, ci teniamo a comunicare al cittadino che, siccome qualche prenotazione è ancora da smaltire e quindi ci sono cittadini che hanno già un appuntamento concordato a suo tempo, potrà succedere che mentre si attende il proprio turno dopo aver preso il numero, si veda entrare qualcun altro che viene servito prima. Confidiamo nella comprensione dei cittadini a fronte della scelta fatta di non aspettare di smaltire completamente le prenotazioni per aumentare la disponibilità del servizio in accesso libero", hanno concluso sindaco e assessori.