Piazza San Carlo, la Corte d'Appello riunisce i due processi: polemiche e accuse dei difensori

I due procedimenti in corso per i fatti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando le ondate di panico tra la folla che seguiva su maxischermo la finale di Champions Juve-Real Madrid provocarono 1500 feriti e, in seguito, il decesso di due donne (Erika Pioletti e Marisa Amato) diventano un unico processo.

Riuniti il rito abbreviato e quello ordinario

La Corte di Assise di Appello, presieduta da Franco Greco, ha riunito i due procedimenti, uno celebrato con il rito abbreviato (dove tra gli imputati figurano l'ex sindaca Chiara Appendino e l'allora questore Angelo Sanna) e l'altro con l'ordinario, che ha visto in primo grado la condanna di dirigenti e funzionari delle forze dell'ordine.

Nel nuovo processo così unificato gli imputati sono in tutto 11, chiamati a rispondere di disastro, lesioni e omicidio colposo.

Polemiche e accuse degli avvocati difensori

Gli avvocati difensori si erano opposti a questa iniziativa e uno di loro, Roberto Capra, subito dopo la lettura dell'ordinanza ha ricusato la Corte.

La prossima udienza, intanto, è stata fissata per il 14 febbraio, ma la scia di polemiche scaturite da questa decisione sembra destinata a durare a lungo.