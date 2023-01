Settimo, vertice tra le associazioni del territorio per parlare di legalità: "Rendiamo il nostro territorio impermeabile alle mafie" [FOTO]

Un vertice a Settimo Torinese con tutte le associazioni del territorio per parlare di legalità, un tema sempre al centro dell'attenzione, ma che - soprattutto alla luce degli ultimi eventi capitati in Sicilia con l'arresto del boss Matteo Messina Denaro - conferma ancora una volta quanto sia di strettissima attualità.



La cornice è stata la sala consigliare del Comune di Settimo, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di un gruppo piuttosto nutrito di enti e associazioni, anche del mondo sportivo (e del Coni Piemonte in particolare). "La associazioni sono le protagoniste dell'incontro e in queste settimane abbiamo lavorato insieme per riuscire a organizzare questo incontro nel migliore dei modi possibili", ha detto la presidente del Consiglio comunale, Carmen Vizzari.



"Il Progetto legalità nasce quasi due anni fa e proprio su impulso della presidente del consiglio comunale - ha detto la sindaca di Settimo, Elena Piastra - e sono soddisfatta della forte presenza all'evento delle istituzioni, delle associazioni, del Coni e di Libera. Senza dimenticare i carabinieri e la nostra Polizia municipale, che opera al servizio del territorio per rendere il nostro territorio il più impermeabile possibile alle situazioni di illegalità".



"La mafia cerca di introdursi ogni giorno nelle nostre attività quotidiane - prosegue - dai rifiuti agli appalti pubblici e privati, fino alla tratta di esseri umani. Come cittadini dobbiamo essere sempre più attenti e in questo enti e associazioni sono fondamentali, insieme alle loro tre consulte. Tutte insieme rappresentate una parte importante della vita pubblica della nostra città".