Colpo agli anarchici: in corso lo sgombero del circolo occupato La Crepa

Le operazioni sono iniziate all’alba, con via Verolengo e via Val della Torre chiuse al traffico. Deviato anche il bus della linea 29. Il circolo, un ex banca Intesa San Paolo abbandonata, era stato occupato lo scorso 26 novembre, a seguito dello sgombero della vicina Edera Squat. Le forze dell’ordine rispondono così alle tante iniziative messe in campo dagli anarchici negli ultimi mesi.