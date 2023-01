Corteo degli anarchici per protestare contro lo sgombero del circolo La Crepa

Dopo che questa mattina all'alba l’arrivo delle camionette della polizia aveva segnato l’inizio dello sgombero del circolo occupato dagli anarchici La Crepa, in serata è giunta la risposta di anarchici e antagonisti.

Prima l'assemblea, poi il corteo

Prima è stata organizzata un'assemblea, quindi nel tardo pomeriggio è partito un corteo, cui hanno preso parte diverse decine di persone, che si è mosso lungo le strade di Lucento, avendo come traguardo finale i giardini dell'Edera, in via Oglianico.

Cori, canti, slogan e fumogeni

Cori, canti, slogan e fumogeni ma non si è andati oltre, anche per il massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine, che hanno bloccato l'accesso a diverse vie ed evitato che la manifestazione potesse infine degenerare.

Il corteo si è sciolto poco dopo le ore 21, senza che si siano registrate particolari tensioni, ma l'intenzione degli organizzatori pare sia quella di replicare l'iniziativa nei prossimi giorni, per protestare contro l'azione delle forze dell'ordine.