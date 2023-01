In via Sacchi, i negozi raccontano la storia della città con i murales degli studenti dell'Accademia Albertina

Dalla storica osteria Del Tramvai, all’asilo nido L’acquerello. Le serrande dei negozi nei portici di via Sacchi prendono nuovo colore grazie alla seconda parte del progetto Portici d’Artista.

Inaugurate alla Galleria Sutura di via Sacchi 24f di Virginia Maniaci le serrande artistiche sono state realizzate dagli studenti di Decorazione dell’Accademia Albertina coordinati dal professore e artista Daniele Galliano.

Un progetto realizzato dal Comitato Rilanciamo via Sacchi in collaborazione con Rossella Maspoli, dell’Università di Architettura.

“L’obiettivo del progetto che è iniziato l’anno scorso è quello di creare un senso di comunità che credo siamo riusciti a costruire” spiega Laura Porporato del Comitato Rilanciamo via Sacchi.

Le serrande interessate dal progetto sono state in questi due anni sono state 23, 8 nel primo anno e 15 nella seconda fase che si è conclusa lo scorso lunedì con la presentazione ufficiale alla città, alla presenza dell'Assessora Carlotta Salerno, del consigliere regionale Silvio Magliano e della Presidente della Circoscrizione 1 Cristina Savio.

I luoghi scelti sono stati l’IFT, l’Osteria del Tramvai, la Toelettatura Jodan, la Cooperativa Cirp, la Farmacia Picco, il privato Bellocchio che ha affittato il locale al laboratorio della pasticceria Pfatisch e il micro asilo nido L’acquerello.

Ogni serranda è stata decorata secondo criteri ispirati alla storia di via Sacchi dove hanno avuto casa molti intellettuali di grande prestigio, locali e ristoranti storici.

“Il tema su cui abbiamo chiesto agli studenti di lavorare era proprio quello della storia. Alcuni hanno lavorato sulla storia dei treni, dei personaggi famosi che hanno percorso i portici, del liberty a tema floreale e così via”.

“Per i nostri studenti è importante lavorare in un ambito importante come quello dell’arte pubblica, un linguaggio artistico rilevante nello scenario attuale” spiega il direttore dell’Accademia Edoardo di Mauro “Siamo intervenuti già diverse volte con questi interventi ad esempio nel quartiere Barca, Bertola, Madonna di Campagna.

Obiettivo è far conoscere agli studenti la storia di questi luoghi e le dinamiche che li hanno caratterizzati e che sono cambiate rispetto a quarant’anni fa”.

Zone come quella di Via Sacchi “è una zona in centro, ma dimenticata, una volta ricca di attività commerciali e che oggi necessita di una rivitalizzazione. L’arte è un’ ottima base di partenza in questo senso”.

L’impegno del Comitato ora andrà avanti con due progetti in corsa: “Uno sarà dedicato all’illuminazione di Natale per la via, l’altro riguarda la realizzazione di un murales sulle nove campate davanti al civico 42, ovvero davanti alla pasticceria Pfatisch”.