La Polizia Municipale libera un altro alloggio Atc occupato abusivamente

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Nucleo Polizia Abitativa della Polizia Locale hanno effettuato un intervento di recupero di un alloggio in via Scarsellini di proprietà di ATC che da oltre un anno era occupato abusivamente.

Gli agenti del nucleo specialistico hanno dunque portato a conclusione un lungo percorso di mediazione, al termine del quale le persone occupanti hanno provveduto in autonomia a lasciare l’alloggio per una collocazione alternativa.

Il fabbro incaricato da ATC ha provveduto a cambiare la serratura e l’immobile è rientrato nelle disponibilità dell’Agenzia Territoriale per la Casa.

Salgono così a 6 gli alloggi recuperati dalla Polizia Locale dall’inizio dell’anno e restituiti all’ATC.

"Un'impostazione trasversale che metta insieme competenze e azioni e non proceda a canne d'organo è la strada che vogliamo continuare a percorrere per promuovere politiche della sicurezza che sappiamo spesso incidono in aree di forte fragilità. Così possiamo migliorare davvero le condizioni di una comunità", afferma l'Assessora alla sicurezza Gianna Pentenero.

Ambrogio (FdI): "Adesso avanti per liberare il quartiere"

"Da tempo ci battiamo per lo sgombero di tutte le occupazioni abusive degli alloggi Atc e oggi non possiamo che ringraziare l’operato della polizia locale per il loro prezioso intervento", ha commentato la senatrice Paola Ambrogio (FdI). "Auspico che il Sindaco Lo Russo e l’amministrazione comunale non decidano di abbassare la guardia dopo lo sgombero di una sola occupazione, quando sono sotto gli occhi di tutti le costanti occupazioni nella zona".