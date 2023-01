Ex Embraco alla resa dei conti: domani al via il processo per bancarotta fraudolenta ai vertici Ventures

Arriva finalmente in tribunale per l'udienza preliminare la vicenda Embraco. In particolare, per i vertici di Ventures, che avrebbero dovuto in teoria accompagnare il rilancio dello stabilimento di Riva di Chieri dopo l'addio di Whirlpool.



Nulla di tutto ciò è accaduto. E il finale è stato dei peggiori, per i lavoratori (circa 400) che si sono ritrovati con un pugno di mosche, la necessità di trovare un altro lavoro e la sensazione - forte - di essere stati presi in giro.



L'accusa è di bancarotta. I vertici di Ventures avrebbero dovuto reindustrializzare il sito rispettando un piano industriale presentato e vagliato dal Governo, nel quale si garantiva espressamente il rientro al lavoro dei tanti lavoratori ex Embraco. L'idea di partenza era la produzione di robot per pulire pannelli fotovoltaici, ma gli impianti non sono mai arrivati, la produzione non è mai partita. I dipendenti in cassa integrazione quando, in piccola parte, venivano richiamati in fabbrica erano costretti a fare piccole manutenzioni del capannone vuoto non avendo altro da fare. Nel frattempo, però, le risorse che la Whirpool aveva disposto per il piano industriale facevano perdere le loro tracce.