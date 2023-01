Pnrr, Magliano (Moderati): "Missione Salute, 175 milioni di euro da non perdere"

"L'accesso ai fondi del PNRR e il loro impiego virtuoso sono una sfida di cruciale importanza per la nostra Regione. L'occasione è imperdibile per esempio per rinnovare e digitalizzare il nostro Sistema Sanitario Regionale". A dirlo è Silvio Magliano, Presidente Gruppo Consiliare Moderati, Consiglio Regionale del Piemonte.

"Il Piano operativo regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale lo scorso aprile, riporta esplicitamente il cronoprogramma da rispettare per accedere alle risorse, con dettagli relativi agli interventi da realizzare attraverso l’utilizzo delle risorse statali del PNRR specifiche per ogni intervento. In gioco ci sono 175 milioni di euro: 79 milioni per l'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie e 95 milioni per la digitalizzazione dei DEA. L'innovazione non è solo il perno sul quale ruota buona parte degli obiettivi del PNRR, ma un'esigenza primaria del nostro Sistema Sanitario. Con un'interpellanza appena presentata chiederò alla Giunta a che punto siano le nostre Aziende Sanitarie nella realizzazione delle fasi previste. In particolare gli investimenti della Missione 6 Salute del PNRR sono finalizzati a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, a modernizzare e a digitalizzare il Sistema Sanitario, a garantire equità di accesso alle cure, a migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, a promuovere la ricerca e l'innovazione, nonché lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale sanitario".