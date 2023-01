In largo Grosseto i semafori "dinamici" contro le code e per sveltire il traffico

Per risolvere il problema delle lunghe code, in largo Grosseto arrivano i semafori dinamici. Il 21 giugno 2022 è stato aperto al traffico il sottopasso che collega corso Grosseto a corso Potenza, che ha così sostituito la sopraelevata abbattuta anni fa. Una nuova infrastruttura che ha inevitabilmente portato delle modifiche alla viabilità a Madonna di Campagna. Così come incidenti e lunghi incolonnamenti.