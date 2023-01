Autista della Gtt aggredito in via Corradino. Forze dell'ordine a caccia del responsabile

Autista Gtt aggredito in via Corradino. Forze dell'ordine a caccia del responsabile (foto di archivio)

Non è chiaro se l'autore volesse prendersela con lui per qualche vecchia faccenda o se l'uomo sia vittima di un folle gioco per cui vengo prese di mira e picchiate persone a caso, sta di fatto che un conducente della linea 2 è stato aggredito nella mattina di oggi, venerdì 20 gennaio, in via Corradino, al confine tra Torino e Moncalieri, mentre stava facendo una breve pausa dal servizio in un bar.

L'autista è stato colpito apparentemente senza motivo, venendo poi medicato all'ospedale Santa Croce. E' stato lui stesso a dare l'allarme. Intanto, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e cercando di risalire all'identità dell'aggressore, Gtt ha già informato che intraprenderà le necessarie azioni legali, condannando fermamente quanto accaduto e dicendosi vicina al dipendente e alla sua famiglia.