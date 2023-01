Cosa fare a Malta in 3 giorni

Malta in 3 giorni

Malta è un'isola meravigliosa situata nel Mediterraneo, con una storia ricca e una cultura affascinante.

Con le sue spiagge cristalline, le grotte sotterranee, i siti storici, le città medievali e la cucina locale, Malta è una destinazione turistica ideale per un viaggio di tre giorni.

In questo articolo, vi forniremo una guida dettagliata per pianificare il vostro viaggio di tre giorni a Malta, con consigli su cosa vedere e cosa fare per ottenere il massimo dalla vostra esperienza.

Giorno 1 a Malta

● Visita al Palazzo Reale di Valletta, un gioiello architettonico costruito nel 16° secolo durante la dominazione degli ordini cavalieri di San Giovanni. Qui potrete ammirare le sue sale affrescate, le corti e i giardini. ● Passeggiata lungo la baia di Marsamxett e il porto di La Valletta, ammirando i colori del tramonto. ● Pranzo in un ristorante tradizionale maltese, gustando piatti tipici come il pastizzi, il lampuki pie, e il rabbit stew. ● Escursione alla Grotta Blu, una delle attrazioni più famose di Malta, conosciuta per la sua colorazione azzurra unica e le sue stalattiti e stalagmiti. ● In serata, tentare la fortuna al Casinò di Portomaso, per un'esperienza di intrattenimento unica.

Questo giorno vi permetterà di visitare alcune delle attrazioni più famose di Malta e di gustare la cucina locale. Con una serata al Casinò, avrete la possibilità di divertirvi e tentare la fortuna. Giorno 2 a Malta

● Visita alla Cattedrale di San Giovanni a La Valletta, una delle principali attrazioni religiose dell'isola, con una storia che risale al 1572 e un'architettura barocca unica. ● Passeggiata lungo la costa di Sliema e St. Julian's, ammirando le viste panoramiche sulla baia e i negozi e ristoranti lungo la strada. ● Pranzo in uno dei ristoranti di pesce di St. Julian's, gustando il fresco pesce appena pescato del Mediterraneo. ● Escursione alle isole di Gozo e Comino, incluse le spiagge di Cala Blu e la Grotta delle Colombe, per una giornata di relax e avventura.

Questo giorno vi permetterà di scoprire la storia e la cultura di Malta, nonché di godere delle bellezze naturali delle isole di Gozo e Comino, famose per le loro spiagge e grotte. Potrete gustare dell'ottimo pesce fresco in uno dei ristoranti di St. Julian's. Giorno 3 a Malta

● Visita al Parco Nazionale di Hal Saflieni Hypogeum, un sito archeologico unico al mondo, costituito da un complesso di grotte sotterranee con incisioni e affreschi risalenti a più di 5000 anni fa. ● Passeggiata lungo la costa di Birgu e Cospicua, esplorando i villaggi di pescatori e ammirando le fortificazioni storiche. ● Pranzo in uno dei ristoranti di Birgu o Cospicua, gustando i piatti tradizionali maltesi e ammirando le viste panoramiche sulla baia. ● Visita al Castello di Birgu, una delle principali attrazioni storiche di Malta, costruita nel 1530 e sede dell'Ordine di San Giovanni durante la dominazione dei cavalieri.