Aurora, scritte contro il The Student Hotel: “Studiare costa troppo”

Cosa c'è di più significativo delle scritte sui muri per comprendere le contraddizioni di borgata Aurora? È questo uno dei paradigmi che ricorre più frequentemente per raccontare uno dei quartieri più chiacchierati e sicuramente più movimentati e affascinanti di Torino.

Scritte contro il The Student Hotel

Non fanno eccezione quelle comparse da qualche giorno sulla recinzione del cantiere del The Student Hotel (da poco ribattezzato "The Social Hub"), l'ibrido tra studentato “di lusso” e albergo in fase di costruzione tra lungo Dora Firenze, via Aosta e corso Brescia, nell'area del Ponte Mosca. “Studiare costa troppo”, si legge (la frase non è stata firmata, una analoga compare anche all'esterno della residenza Olimpia al fianco del Campus Einaudi, ndr), come critica feroce a un modello di accoglienza universitaria elitario che, insieme all'innalzamento del prezzo degli affitti sul mercato immobiliare anche nei quartieri periferici e al caro-mensa, ha da tempo scatenato la protesta dei collettivi studenteschi e non solo. A titolo esemplificativo, il costo di un posto letto in camera doppia "deluxe" formula all-inclusive per il periodo febbraio-giugno a Bologna è al momento quotato 748,47 € al mese (fonte sito thesocialhub.co).

Un progetto che fa ancora discutere

Dopo un periodo di calma apparente, dunque, il progetto torna a far discutere. Stiamo parlando di un progetto al centro di un lungo dibattito in grado di dividere non solo la cittadinanza, ma anche le associazioni attive sul territorio: da una parte chi vede nell'arrivo di studenti benestanti e turisti nel quartiere un “non plus ultra” per la tanto agognata riqualificazione, dall'altra chi vede in questo intervento, così come in altre grosse iniziative imprenditoriali (Mercato Centrale, Combo, Scuola Holden ma anche spostamento del Mercato del Libero Scambio) una malcelata operazione di allontanamento degli “indesiderati” e delle fasce meno abbienti della popolazione.