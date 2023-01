Lotta allo spaccio: cinque persone finiscono in manette tra Aurora e via Saluzzo

Un cittadino marocchino di ventidue anni e un cittadino italiano di venti sono stati arrestati dalla Polizia poiché gravemente indiziati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Personale dell’UPGSP in servizio di controllo del territorio, transitando in via Saluzzo nota due soggetti che con fare sospetto accelerano il passo alla vista degli agenti. Durante il controllo, i due tengono un atteggiamento insofferente nei confronti degli agenti che rinvengono, nascosta negli indumenti intimi del ventiduenne quasi 150 grammi di sostanza stupefacente cannabinoide. Addosso al secondo, vengono ritrovati 100 grammi dello stesso tipo di sostanza. Oltre allo stupefacente, alla coppia viene sequestrata la somma di 185 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.

In una analoga operazione, tre cittadini marocchini tra i diciannove e i trentacinque anni sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nella zona di via Carlo Noè, Piazza Don Albera e zone limitrofe, personale dell’Ufficio Investigativo del Commissariato Dora Vanchiglia notava transitare in via La Salle un soggetto in monopattino che, dopo aver terminato una telefonata, adottava un comportamento che lasciava presumere che stesse attendendo l’arrivo di qualcuno.

Pochi minuti dopo, i sospetti degli agenti trovavano conferma nel sopraggiungere di un secondo soggetto che insieme al primo si dirigeva in un vicolo nei pressi di Piazza Don Albera dove era presente un terzo soggetto.

Gli operatori, dopo averli raggiunti, li sorprendevano in quello che appariva come una verosimile trattativa volta alla cessione di sostanza stupefacente. Infatti, mentre due soggetti erano intenti a contare diverse, il terzo, alla vista dei poliziotti, gettava a terra due panetti di hashish.

Gli agenti bloccavano i tre marocchini e recuperavano immediatamente lo stupefacente gettato a terra del peso di circa 200 grammi di hashish. Inoltre, addosso ad uno dei tre sono stati rinvenuti altri due panetti di hashish del peso di quasi 180 grammi. A carico dei tre sono stati sequestrati la somma complessiva di 815 € suddivisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività, e tre cellulari.

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio i tre sono stati tratti in arresto. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.