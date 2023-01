A fuoco il tetto di tre abitazioni in provincia di Torino, notte complessa e ricca di interventi per i pompieri

A fuoco il tetto di tre abitazioni, notte complessa e ricca di interventi per i pompieri

Notte complessa e ricca di interventi quella appena trascorsa per i Vigili del fuoco. In provincia di Torino tre gli incendi tetto che hanno mobilitato più squadre per riuscire a domare il rogo che ogni volta rischiava di propagarsi alle case vicine.

Triplo incendio a Sparone, Chiusa San Michele e Novaglio

I pompieri sono intervenuti a Sparone, nel Canavese, a Chiusa di San Michele e a Novaglio. L'ultimo intervento è stato quello più complesso, perché le fiamme dal tetto sono arrivate anche ad intaccare il resto dell'abitazione. Per fortuna non si sono registrati feriti o persone intossicate.

Incidente in corso Cairoli

I Vigili del fuoco sono intervenuti anche a Torino città, a seguito di un incidente stradale avvenuto in corso Cairoli. Gli occupanti sono comunque riusciti ad uscire da soli dalle vetture prima ancora dell'arrivo dei pompieri, nessuno è rimasto incastrato nelle lamiere.