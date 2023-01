Osapp scrive al ministro Nordio: "Agenti aggrediti ogni giorno, nelle carceri situazione insostenibile"

Con missiva odierna l’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) ha richiesto al Guardasigilli Nordio e al Capo dell’Amministrazione penitenziaria Russo immediate e concrete iniziative per arrestare l’inaccettabile aumento delle aggressioni nelle carceri in danno dei Poliziotti penitenziari ultime delle quali quelle a Foggia, a Ferrara e a Novara: è quanto si apprende da una nota a firma del segretario generale del sindacato Leo Beneduci.