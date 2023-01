Bimba morta in via Milano, iniziato il processo al patrigno di Fatima: "E' stato un tragico incidente"

Bimba morta in via Milano, iniziato il processo al patrigno di Fatima

E' iniziato oggi in Corte d'Assise il processo che vede imputato Ahzar Mohssine, il patrigno della piccola Fatima, accusato di omicidio volontario per la morte della bimba di 4 anni, precipitata dal quarto piano di un appartamento in via Milano il 13 gennaio dello scorso anno.

Il patrigno: "Un tragico incidente"

In apertura di udienza l'uomo ha chiesto scusa per quanto successo, continuando a ripetere che si era trattato di un tragico incidente, dicendo che la piccola le era scivolata di mano, mentre giocava con lei sul balcone del proprio appartamento.

Il ricordo di alcuni vicini di casa

Ma alcuni vicini di casa ricordano di aver sentito litigare la madre della bambina e il suo compagno, poco prima che capitasse l'irreparabile. Con una testimone che ha parlato della disperazione della donna dopo l'accaduto, che continuava a gridare di avere la colpa di quanto successo.

In aula Lucia Chinelli, la mamma di Fatima, racconta la sua versione dei fatti di quella tragica giornata: "Ad un certo punto lui ha preso la bambina per un braccio e me l'ha lanciata, come se fosse un pallone. E io non sono riuscita a prenderla".