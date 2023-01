Eve Arnold sbarca a Torino: a Camera una mostra dedicata alla celebre fotografa americana

Eve Arnold, la celebre fotografa americana che ha stretto con Marilyn Monroe un vero e proprio sodalizio artistico grazie al quale sono nati alcuni dei suoi scatti più iconici, sarà la protagonista della prima mostra del 2023 di CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia.

Prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte dal 1951 dell’Agenzia Magnum, Eve Arnold ha fotografato le grandi star del cinema e dello spettacolo del dopoguerra, da Marlene Dietrich a Joan Crawford a Orson Welles, ma ha anche affrontato temi e questioni assolutamente centrali nel dibattito pubblico attuale, come la questione del razzismo negli Stati Uniti, l’emancipazione femminile, l’interazione fra le differenti culture del mondo.

L’esposizione, composta da 170 fotografie, è realizzata in collaborazione con Magnum Photos.

L'appuntamento è a partire dal 25 febbraio in via Delle Rosine 18 a Torino.