San Giorio, nel bosco spunta un cadavere: disposta l'autopsia per scoprirne l'identità

Un cadavere decomposto è stato ritrovato ieri nei boschi di San Giorio, in Val di Susa. Si tratta probabilmente di un uomo ma le condizioni del corpo non permettono al momento di definirne con certezza né il sesso né l'età.

Sul corpo non sono evidenti segni di violenza, segno di una probabile morte per cause naturali. Il cadavere potrebbe dunque appartenere a una persona scomparsa, anche se al momento non è stato possibile risalire a denunce compatibili con il luogo del ritrovamento. A dare l'allarme era stato un appassionato di fotografia naturalistica, che ha fatto la macabra scoperta mentre stava rientrando da una passeggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Susa, che in zona hanno cercato elementi utili all'identificazione della persona. Il corpo è stato invece trasferito presso la camera mortuaria dell'ospedale di Susa in attesa di essere sottoposto all'esame del dna.