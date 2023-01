"Singtonìa in concerto": spettacolo a favore dei progetti umanitari in Burundi

Uno spettacolo musical-teatrale con un obiettivo nobile a favore delle missioni umanitarie in Burundi. Sabato 28 gennaio alle ore 21, nella chiesa Beata Vergine delle Grazie di corso Einaudi 23, l’Associazione per la Cooperazione Missionaria (AS.CO.M.) presenta Singtonìa in concerto, una serata di divertimento al ritmo di musica etnica e pop. Un vero e proprio spettacolo sonoro fatto di voci, percussioni, gesti, suoni e coreografie, con un tocco di ironia e teatralità.

Freschezza, vivacità e gioia sono le caratteristiche principali del coro Singtonìa, formato 30 artisti diretti da Caterina Capello, che da oltre 20 anni propone concerti e attività musicali e che vanta partecipazioni in numerosi festival corali internazionali.

Una serata di divertimento adatta a tutti, con uno scopo nobile: tutte le donazioni della serata saranno infatti interamente devolute a favore del progetto per la Missione delle suore Ancelle della carità a Kiremba, in Burundi.

Ospite speciale della serata è Suor Stefania, una delle suore della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, che dal 2001 è impegnata a fornire ai pazienti dell’ospedale di Kiremba un pasto caldo, materassi, lenzuola e coperte, oltre a sostenerne la sfera spirituale. Suor Stefania porterà al pubblico la sua testimonianza di ciò che incontra quotidianamente in Burundi: visi d’angelo, occhi profondi che raccontano storie di sofferenza, di malattia e di solitudine, ma anche di pazienza, amore e gratitudine.

L’ingresso alla serata è libero.