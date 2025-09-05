Danza, talento e passione: l’anno straordinario della School of Ballet

Il 2025 è stato un anno di successi per la School Of Ballet, accademia professionale che si trova in via Aldo Rossi 24 a Grugliasco e che forma danzatori. Come tutti gli anni, ha dimostrato di avere uno staff super qualificato e danzatori bravissimi, riportando grandissimi successi e sempre primi posti a ogni evento con numerose coreografie e contesti di alto livello in ogni disciplina. Alla scuola si sono tenuti stage con la maestra Alessandra Celentano, con Simone Nolasco, Kledi Kadiu e tantissimi altri che hanno individuato talenti e offerto borse di studio e riconoscimenti.

«Abbiamo eseguito esami in sede importanti - spiega Fabio Bianchi, direttore della School of Ballet - e dopo un anno di grandi traguardi i nostri danzatori si sono difesi alla grande anche ai Campionati Italiani di Categoria 2025 a Rimini, portando Grugliasco sul podio. È stato un anno pieno di soddisfazioni, tanto lavoro, tante emozioni condivise, tanti progetti che hanno portato in sede solo cose belle. E dopo tutto, quest'ultima gara, i campionati italiani Fidesm di categoria, una delle competizioni più importanti durante l'anno, ha permesso di farci nuovamente sognare e farei i complimenti a tutti i danzatori che hanno partecipato dando il massimo in ogni categoria, anche le più alte».

I numeri parlano da soli: 5 podi da primo posto su un massimo di 70 coreografie in ogni disciplina, tra cui anche una in Classe As Internazionale, che parteciperà ai prossimi campionati mondiali; altre due premiazioni sia per assoli che passi a due; 15 semifinali in varie discipline dove i danzatori hanno ballato per due volte; 8 finali dove i danzatori hanno ballato per 3 turni su numerose coreografie; 7 cambi classe che consentono il passaggio alla classe successiva.

«I nostri danzatori hanno gareggiato in tantissime finali - conclude Bianchi - Io e tutto lo staff siamo veramente orgogliosi di come sia andata in tutta Italia. Ogni vittoria ha portato in alto il nome del Piemonte, di Grugliasco e della scuola. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro. Si poteva ottenere ancora qualcosa in più, ma già così siamo veramente soddisfatti. Un grosso in bocca al lupo a chi parteciperà ai prossimi stage e concorsi, ricordando che a settembre parte il nuovo anno accademico 2025-2026. Ringrazio il maestro e condirettore della scuola Steve Scelsi e l'insegnante Michelle Langella per le coreografie e le insegnanti Tiziana Bellatorre e Miriam Bonaccorso, che hanno permesso ai nostri danzatori di migliorare sempre di più, dimostrando che la squadra vince su tutto».