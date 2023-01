"Nel Pd vale più la conta, che la discussione. La sinistra deve costruire la nuova identità"

"La Sinistra è roba vecchia?". É questo il titolo volutamente provocatorio dell'incontro che si svolgerà sabato alle 10 all'Unione Culturale Antonicelli di via Cesare Battisti. A promuovere l'appuntamento diversi ex Chiampariniani, ex Ds ed ex Pc, persone con una storia politica alle spalle. A sottoscrivere il documento politico del meeting - tra gli altri - gli ex assessori Beppe Borgogno, Ilda Curti, Gian Guido Passoni e Maria Grazia Sestero, il consigliere regionale Mauro Salizzoni e la sindaca di San Mauro Giulia Guazzora.