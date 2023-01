Al Cineteatro Baretti, tutto pronto per la 15esima maratona dedicata a Mozart

Tutto pronto per la quindicesima edizione della maratona musicale dedicata a Mozart. Diventata ormai un appuntamento istituzionale in città, nell'ultima edizione ha visto la partecipazione gratuita di più di 5 mila persone nelle diverse sedi.

Organizzata dall'Associazione Baretti in collaborazione con: Associazione Concertante-Progetto Arte&Musica, Il Circolo dei lettori, il Politecnico di Torino e i Conservatori di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Valle d’Aosta, Mozart Nacht Und Tag va letto come evento unico, un festival mozartiano che, partendo dalla nostra sala di Via Baretti 4, nel quartiere di San Salvario a Torino, coinvolge varie sedi cittadine.

Storico appuntamento dell’Associazione Baretti, fu ideato dal regista Davide Livermore per festeggiare in modo innovativo l’anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart il 27 gennaio 1756.

L’iniziativa sarà dal 27 al 29 gennaio e vedrà la partecipazione dei Conservatori musicali di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Valle d’Aosta, in un programma musicale coordinato da un comitato scientifico composto da collaboratori afferenti all’Associazione Baretti, ad altre associazioni culturali territoriali e realtà accademiche. Il programma mozartiano vedrà luce attraverso gli interventi di allievi e docenti dei conservatori, ma anche di professionisti di chiara fama che verranno chiamati a supportare la nostra iniziativa. Nostra intenzione è dare opportunità di visibilità e possibilità di cimento ai giovani musicisti favorendone la reciproca conoscenza umana e quella professionale nell’incontro con un nuovo pubblico.

La partecipazione all’evento sarà gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per comprovare la nostra idea di una festa musicale diffusa, rivolta sia agli ascoltatori esperti sia ai neofiti e a tutti coloro che possono per la prima volta superare il timore reverenziale verso la musica classica e assistere a un vero concerto.

La manifestazione partirà dal CineTeatro Baretti, trampolino di lancio per diffondersi in tutta Torino grazie alla collaborazione coordinata di varie sedi prestigiose e di enti culturali ben noti ai torinesi.

Il programma sarà dedicato al maestro di Salisburgo, a suo padre Leopold e a suo figlio Franz Xaver con l’aggiunta di brani che altri musicisti di ogni epoca hanno composto basandosi su temi mozartiani. Il programma di esecuzioni dal vivo, ogni volta introdotte e brevemente illustrate dai curatori, sarà affiancato da un calendario di proiezioni filmiche sotto titolate di opere di Mozart.

Per info: https://www.cineteatrobaretti.it/