Universiadi 2025, domani sera l'arrivo della bandiera Fisu al Pala Alpitour e la festa con i Masters of Magic

Una missione a stelle e strisce per il Piemonte. Dopo che il CUSI ha ricevuto dalla FISU la bandiera dei Giochi Mondiali Universitari invernali conclusisi domenica scorsa a Lake Placid e l’ha consegnata ufficialmente al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, la delegazione della prossima edizione invernale è stata accolta martedì a New York al Consolato italiano.

La Regione Piemonte ha quindi avvicinato gli Stati Uniti alle eccellenze del territorio, fatte di turismo, alta formazione e sport di primissimo livello. Questi gli ingredienti vincenti in vista della rassegna in programma tra poco meno di due anni. La missione a New York è stata guidata dall’assessore allo Sport e all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca (presidente anche del Comitato d’onore dei Torino 2025 Fisu Games) e con la presenza di Alessandro Ciro Sciretti (presidente del Comitato organizzatore di Torino 2025 e di Edisu Piemonte) e Riccardo D’Elicio (vicepresidente di Torino 2025 e presidente del CUS Torino).

Il giorno seguente, la delegazione è stata poi ricevuta dall’ambasciatore nella sede delle Nazioni Unite in occasione di una delle iniziative di chiusura del viaggio istituzionale, incontrando i giornalisti di tutto il mondo. Un incontro di grande impatto al quale hanno preso parte, oltre alla rappresentanza della Regione di Torino 2025 e dell’assessore comunale allo Sport Domenico Carretta, anche Unca (The United Nations Correspondant Association, l’associazione che raggruppa tutti i giornalisti presenti all’ONU), Consolato d'Italia a New York, ENIT, ICE, Visit Piemonte e Ceipiemonte, Camera di Commercio di Torino, Edisu Piemonte, Università e Politecnico di Torino, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Istituto Salesiano Torino Rebaudengo, IC World, Monferrato Travel, Langhe Experience - Tours & Events, Sapori d'Italia - Lago Maggiore, ATL del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Turismo Torino e Provincia e Consorzio Turismo Bardonecchia.

La missione piemontese quest’oggi rientra in Italia e tutto è pronto per la grande festa di domani sera al Pala Alpitour, quando la bandiera FISU arriverà a Torino. A partire dalle ore 21, si terrà la Cerimonia di presentazione del vessillo dei Giochi e il lancio della campagna di reclutamento per i volontari, che rappresenteranno un prezioso supporto per il successo del massimo evento sportivo universitario su scala mondiale: Don’t miss the call!

Per partecipare alla serata di domani sera, a ingresso libero (entro le ore 22), sarà sufficiente registrarsi, fino a esaurimento posti, a questo link: https://www.wugtorino2025.com/ambassador/.

Tra le 22 e le 23 è previsto lo show realizzato con la produzione di Masters of Magic, nota realtà torinese che si è recentemente aggiudicata l'onore di organizzare a Torino le due manifestazioni più importanti del mondo dell'illusionismo: il Campionato Europeo di Magia 2024 e il Mondiale del 2025.

Uno spettacolo innovativo che utilizza l'arte magica come mezzo di comunicazione per raccontare i valori cardinali dei Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025, legando tutti gli interventi in un unico grande show. Un cast straordinario composto da artisti internazionali, Campioni mondiali e performer del Cirque du Soleil, si esibirà sul palco guidato da Walter Rolfo - Presidente di Masters of Magic - che condurrà la serata in qualità di Master of Ceremony.

Sempre alle 21, verrà acceso sulla Torre Maratona dello Stadio Olimpico Grande Torino il countdown per i XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali, in programma dal 13 al 23 gennaio 2025 a Torino, Torre Pellice, Pinerolo, Pragelato e Bardonecchia. Per accogliere la bandiera FISU sul territorio italiano, anche la Mole Antonelliana verrà illuminata alle 17.45 con il logo di Torino 2025 per un momento che coinvolgerà tutta la città.

Durante la festa al Pala Alpitour per l’arrivo della bandiera, sarà organizzato un dj set che terminerà in tarda serata. I cancelli per il pubblico saranno aperti sino alle ore 22.