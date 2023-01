Mattone sempre più caro: per comprare casa a Torino servono oltre 1900 euro al metro quadro. E gli affitti fanno boom

Comprare casa a Torino? In media costa circa 1900 euro al metro quadro. Per la precisione, 1.905 euro, ovvero oltre 400 euro al metro quadro in più rispetto al resto del Piemonte. Lo dicono i risultati dell'indagine dell'ufficio studi di Immobiliare.it: il dato regionale è di 1.486 euro al metro quadro, mentre il prezzo medio richiesto da chi dà una casa in affitto è di circa 8,2 euro al metro quadro (mentre a Torino ne servono poco meno di dieci).

Aumentano i prezzi (anche degli affitti)

All'ombra della Mole i prezzi di vendita sono saliti del 3,1% nel corso del 2022, mentre quelli degli affitti sono cresciuti del +4,6%. Sono anche questi gli effetti della crescita della domanda di immobili in vendita a Torino, aumentati del 2% in un anno e addirittura del 5,5% nell'ultimo trimestre. Nello stesso periodo di tempo, però, gli immobili a disposizione sono calati del 3%, anche se rispetto al 2021 il tasso si mantiene in crescita, addirittura del 6,4%.

La domanda di affitti è quasi raddoppiata

Si rivela più dinamico, a Torino come in regione, il mercato degli affitti: la domanda è prossima al raddoppio rispetto a un anno fa (+92,2%), e continua a crescere del 27,2% anche nell’ultimo trimestre, mentre l’offerta diminuisce costantemente, con un ritmo molto simile tra quarto trimestre e anno: -33,2% nel primo caso, -40,8% rispetto al 2021.