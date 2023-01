Cambiate la viabilità di via Cocchi", i cittadini si mobilitano. FdI: "Necessario per scaricare traffico"

Siamo nella parte alta di Madonna del Pilone, nella zona che porta verso Pecetto. A seguito della costruzione di nuove case, fu cambiata la viabilità di via Cocchi togliendo il doppio senso di marcia e creando una via a senso unico che va da strada Comunale Val San Martino a scendere verso piazza Giovanni Toselli, con ampi marciapiedi.

Ripristinare il doppio senso in via Don Giovanni Cocchi, oppure cambiare il senso di marcia: è questa la richiesta dei residenti della precollina, appoggiata anche da Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 e Comune.

Una modifica che ha visto fin da subito contrari Patrizia Alessi e Domenico Giovannini, rispettivamente capo e vicecapogruppo di FdI alla 7, che insieme al vice capogruppo in Comune Enzo Liardo appoggiano la raccolta firme degli abitanti. I cittadini, tramite una raccolta di sottoscrizioni al Presidente Luca Deri, chiedono di ripristinare il doppio senso di marcia. Se non fosse possibile almeno di invertirlo, e quindi con le macchine a salire da piazza Giovanni Toselli verso strada Comunale Val San Martino.

"La modifica- spiegano Alessi e Giovannini - consentirebbe di scaricare il traffico viario nelle ore di maggior traffico del mattino" .“Presenterò una mozione in Comune per la valutazione della viabilità di via Cocchi” aggiunge Liardo. I tre esponenti di FdI chiederanno inoltre di poter attivare una freccia semaforica su piazza Hermada per la svolta a sinistra, arrivando da strada Comunale Val San Martino e svoltando verso corso Quintino Sella per raggiungere il centro cittadino.