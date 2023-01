Nichelino vara la tolleranza zero contro i 'furbetti del volante': oltre 200 multe a dicembre

A Nichelino tolleranza zero contro i 'furbetti del volante': oltre 200 multe a dicembre

Lo aveva annunciato già al momento del suo insediamento: tolleranza zero contro i 'furbetti del volante' e così è stato. A dicembre, primo mese in cui Giustino Goduti ha preso il comando della Polizia locale di Nichelino, sono state oltre 200 le multe elevate nei confronti dei trasgressori del codice della strada.

Per la metà delle multe per chi 'brucia' il rosso

Da chi non ha rispettato il semaforo rosso ed è passato lo stesso a chi ha impunemente parcheggiato in divieto di sosta (quando non su un posto riservato ai disabili) da chi si è stato 'pizzicato' alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite a chi è stato protagonista di manovre azzardate che hanno provocato un incidente, gli agenti hanno scelto la linea dura contro gli ha trasgredito alle norme.

Fa specie comunque che oltre la metà delle violazioni siano state per conducenti che hanno 'bruciato' il rosso, il che rende l'Amministrazione d Nichelino ancora più convinta della necessità di installare i t-red nei pressi degli incroci più trafficati o in quei punti nei quali si sono registrati il maggior numero di incidenti.

Telecamere e t-red allo studio

Una scelta che va di pari passo con quella delle telecamere, alla luce degli oltre 500 sinistri degli ultimi tre anni. Tanti, troppi, per non pensare di intervenire.