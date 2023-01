Attivisti per la casa protestano davanti al Comune di Torino: "Basta sfratti a sorpresa"

La protesta ha riguardato, in particolare, l'articolo 610 del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di richiedere anche verbalmente l'esecuzione dello sfratto in caso di impedimenti materiali. I manifestanti chiedono di sospenderne l'applicazione: " Il 610 - hanno sottolineato - schiaccia la dignità delle persone non lasciando il tempo di trovare soluzioni idonee, senza considerare che i servizi sociali lo usano come arma di ricatto perché chi è in strada accetta qualsiasi cosa. Vogliamo far emergere questo perché Torino è l'ultima città in Italia ad applicarlo: il Comune, la Questura e la Prefettura dovrebbero farsi carico di questa situazione ".

" Basta sfratti a sorpresa ": è questo lo striscione appeso davanti al Comune di Torino dal collettivo Prendocasa , che oggi pomeriggio ha inscenato una protesta in piazza Palazzo di Città insieme a diverse famiglie in emergenza abitativa.

"Dopo la sospensione degli sfratti durante la pandemia - hanno proseguito - c'è stata una nuova impennata e da settembre 2022 al nostro sportello abbiamo avuto circa 40 accessi. I pochi incontri con le istituzioni, sia con i funzionari di via Bruino che con l'assessore Rosatelli per un caso singolo, non hanno dato risultati".

Tra i casi più significativi c'è quello di Mirko: "Hanno buttato fuori me - ha raccontato - mia mamma e mio fratello, che è tornato da scuola ritrovandosi in mezzo a una strada, dalla nostra casa di corso Marche forzando le tapparelle e sfondando la porta; al momento siamo in un asilo notturno. Non riuscivamo più a pagare l'affitto perché io sono disoccupato e mia mamma ha perso il lavoro: nonostante questo, il proprietario non ne ha voluto sapere perché la sua intenzione era quella di liberare l'alloggio per venderlo; questi sono abusi di potere anche da parte degli ufficiali giudiziari e degli avvocati".

A fronte di un 610 già eseguito, ce ne sono molti ancora da eseguire: è questo il caso di Ahlam: "Io e il mio compagno - ha spiegato - insieme ai nostri 3 bambini, abbiamo affittato casa da una persona che successivamente si è rivelata non proprietaria dell'alloggio. La stessa persona ci ha truffati, continuando a farsi pagare l'affitto senza lasciarci nessun pezzo di carta e senza corrispondere la cifra al vero proprietario che ora vuole buttarci fuori con il 610; pur sapendo della nostra situazione, l'ufficiale giudiziario lo ha dato comunque e l'emergenza abitativa mi ha detto di non poter fare nulla perché non risiedo da almeno 5 anni in Piemonte".