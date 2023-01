A Casa Fools, Pier Paolo Pasolini incontra l'Albania con lo spettacolo di Klaus Martini [INTERVISTA]

Klaus Martini porta a Casa Fools il suo spettacolo “PPP Ti presento l’Albania”. Un one man show in cui affronta il tema dell’immigrazione risalendo alle sue origini, attraverso i suoi ricordi, quelli dei suoi parenti e l’esperienza vissuta da Pier Paolo Pasolini.

“Lo spettacolo è nato nel 2021 ma era da un po’ che raccoglievo materiale, mettendo insieme storie autobiografiche e racconti della cultura albanese” spiega l’attore 27enne di Udine, ma originario dell'Albania. “Il germe è partito nel 2019, con spettacolo Nini e Cecilia, un riadattamento del romanzo Sogno di una casa di Pasolini sotto la regia di Massimo Somaglino. Io interpretavo Nini uno dei giovani protagonisti. È stato folgorante, ho iniziato a vedere un collegamento tra il suo romanzo, la sua vita e quella dei miei genitori”.

Un punto di vista quello di Klaus, figlio di migranti, simile a quello che sperimentò lo stesso Pasolini, quando tornava la sua terra d’origine nei periodi estivi.



“Il suo romanzo mi ha fatto pensare ai giovani albanesi che lasciavano un Paese per andare incontro a un futuro migliore”.

Da lì, i primi spunti per lo show. L'attore è arrivato in Italia con la sua famiglia all’età di circa quattro anni, ha vissuto a Foligno, in Umbria, fino all’età di 16 anni, per poi trasferirsi a Udine. Ha pochi ricordi dell'Albania prima dell'adolescenza, per questo realizzare lo spettacolo si è basato molto sui ricordi e i racconti di genitori e nonni.

“Volevo mostrare il mio punto di vista, figlio di migranti che torna nella terra di origine solo occasionalmente. Mi è venuto in mente di fare questo impianto scenico basato sul mio alter ego: Ilir. Lui scrive a Pasolini una corrispondenza immaginaria, per raccontare, scoprire e parlare di sè, ma anche per fare un po’ di ordine in questo quadro in cui appare come un funambolo tra due Paesi”.

Lo spettacolo è un mix di racconti tramandati, ricordi personali e fantasia. “Durante il periodo del regime veniva razionato cibo, una volta al mese passava una camionetta con le forniture. Sul palco racconto come mio nonno doveva gestire ad esempio un chilo di feta nell’arco del mese. È un formaggio particolarmente amato tra gli albanesi ed era dura riuscire ad accontentare tutti!”.

Uno spettacolo che riflette il tema della migrazione in modo alternativo. “Per me l’integrazione è stata facile, più complicata è stata per la generazione precedente, quella dei miei genitori. Noi figli abbiamo poi più difficoltà a trovare l’identità culturale in cui riconoscerci. Restiamo in bilico, in costante conflitto tra presente e passato”.

L’immigrazione albanese oggi la si ricorda un po’ meno, ma trent’anni fa era al centro della cronaca italiana. “Tra dieci anni la stessa succederà con gli sbarchi dei siriani e dei popoli del nord Africa. Tristemente tendiamo a dimenticare. La vita ci porta ad andare avanti sempre. Per questo c'è bisogno che la memoria viva nella concretezza del presente e il teatro è un luogo dove poterlo fare. Il lato positivo, per così dire, è che dimenticando la società ha permesso l’integrazione".

"Per me era importante raccontare quello che è stato, come occasione per riflettere, ma anche sul prendere coscienza dell’integrazione che ha bisogno di tempo, ma che alla fine dà i suoi frutti. Può sembrare retorico, ma lo spettacolo mostra che siamo umani e che ci possiamo riconoscere in temi universali”.

PPP Ti presento l’Albania andrà in scena da Casa Fools venerdì 3 e sabato 4 febbraio alle ore 21.

Per info: https://www.casafools.it/evento/ppp-ti-presento-lalbania/