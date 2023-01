Rivoli, inizia la festa per il 69° Carnevale: investitura del Conte verde e consegnate le chiavi

" Il Carnevale della Città di Rivoli è uno dei carnevali giù grandi e storici della provincia di Torino. Quest’anno sarà anche più coinvolgente, moderno e inclusivo ". Con queste parole il vice sindaco e assessore al Turismo di Rivoli, Laura Adduce , ha accompagnato la festa per l'inizio della 69esima edizione del Carnevale della Città di Rivoli.

" Rivoli attraverso lo storico carnevale è attrattiva anche in questo periodo dell’anno, puntando sull’artigianato artistico e sulle tradizioni culturali per ampliare e diversificare la sua offerta turistica " ha affermato Adduce.

Accanto ai carri allegorici e alle maschere, ci sarà il ballo in maschera, il carnevale dei bambini, la cena dei conti, bande e majorettes. Il Conte verde insieme al gruppo storico farà visita alle scuole, agli ospiti delle case di riposo, al reparto di ostetricia dell’Ospedale di Rivoli e ai vari quartieri della città regalando gioia e sorrisi" ha concluso il vice sindaco.

Per Rivoli, dunque, inizia un periodo di festa per tutti, ma soprattutto per i bambini.