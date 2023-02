Antonio Rinaudo eletto presidente del Comitato etico interaziendale della Città della Salute

Antonio Rinaudo è stato eletto presidente del nuovo Comitato etico interaziendale della Città della Salute di Torino, dell'Asl Città di Torino e dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano.

Il nuovo Comitato si è insediato in data odierna ed è composto da 17 membri. Il dottor Rinaudo, ex magistrato e Commissario Area Giuridico Amministrativa del Dirmei, succede al dottor Marcello Maddalena, che in questi anni ha guidato il Comitato con grande impegno e professionalità.