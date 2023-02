Architetti “faccia a faccia” a Torino nel nome di qualità, sostenibilità e inclusività

“Perseguire la missione di promozione e diffusione della qualità”: è questo l'obiettivo di “Face to face – Architetti in contatto”, ciclo di 5 incontri organizzato dalla Fondazione per l'Architettura di Torino presso l'ostello Combo in corso Regina Margherita 128. A ritrovarsi “faccia a faccia” saranno professionisti, studi e collettivi tra i più innovativi del panorama italiano.

Le tematiche

I protagonisti di “Face to face” affronteranno diverse tematiche: “Si tratta - fanno sapere gli organizzatori – di un percorso in 5 tappe che prevede dibattiti di grande attualità, aperto a tutti ma in particolare a chi è coinvolto nella progettazione e nella trasformazione di luoghi e spazi in un'ottica aggiornata, inclusiva e sostenibile”.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è previsto per domani, giovedì 2 febbraio, alle ore 18 con i membri dello studio Fosbury Architecture di Milano, curatori del Padiglione Italia alla 18° Mostra di Architettura della Biennale di Venezia: “Racconteranno – proseguono – la propria visione di architettura come pratica di ricerca e di progettazione come lavoro collettivo e collaborativo, con un approfondimento sul percorso di avvicinamento alla Biennale”.

Gli altri incontri si svolgeranno il 2 marzo (associazione Sex & the City, Milano), il 6 aprile (Annalisa Metta, Roma) il 5 ottobre (Studio Nemesi, Roma) e il 9 novembre (Davide Ruzzon, progetto Tuned di Lombardini 22, Milano). L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a eventi@fondazioneperlarchitettura.it.