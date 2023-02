Aurora, riqualificata l'area giochi del giardino “Marino Ferraro” in piazza Sassari

Aurora, riqualificato il parco giochi del giardino “Marino Ferraro” in piazza Sassari

Una bella notizia per tutti i residenti di zona Valdocco, la “fetta” del quartiere Aurora compresa tra via Cigna, lungo Dora Agrigento, corso Principe Oddone e corso Regina Margherita: sono stati ultimati, infatti, i lavori di riqualificazione del parco giochi del giardino “Marino Ferraro” in piazza Sassari.

Costo complessivo di 3mila 500 euro

Gli interventi di riqualificazione sono stati realizzati dalla Circoscrizione 7 di Torino e sono costati 3mila 500 euro: “Sono stati sostituiti - fanno sapere dall'ente decentrato – i tappi della bulloneria della struttura principalee dello scivolo, un perno di rotazione, le catene di sicurezza e i seggiolini dell'altalena”.

Da adesso in poi, quindi, i bambini che si fermeranno nel giardino con le proprie famiglie potranno giocare con ancora maggior sicurezza, in uno dei pochi spazi verdi del quartiere.