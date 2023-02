Condove, in val di Susa arriva un nuovo modo di fare illuminazione pubblica con Enel X

Risparmio energetico, un’illuminazione pubblica sempre più efficiente e più sicurezza per i cittadini. Questi i punti del contratto Consip Servizio Luce 4, affidato mediante adesione alla Convenzione CONSIP SPA centrale di committenza nazionale e pensato per il Comune di Condove, che garantirà l’affidamento della gestione dell’illuminazione pubblica a Enel X Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica. I lavori del progetto, della durata di 9 anni, sono iniziati ieri e prevedono la sostituzione di 884 apparecchi illuminanti e il refitting di 167 lanterne, aggiornando tutto il parco illuminante a tecnologia LED.

La trasformazione a LED e l’installazione di quadri telecontrollati migliorerà la qualità del servizio di pubblica illuminazione, garantendo minori guasti, maggiore tempestività nella risoluzione delle problematiche e una migliore qualità dell’illuminazione urbana.

“Grazie all’accordo firmato con Enel X, Condove godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza sulle strade – spiega Luca Marchi, responsabile Vendite Area Nord B2G di Enel X. Inoltre, in un anno otterrà un risparmio energetico di circa l’80% e produrrà circa 315 tonnellate di CO2 in meno rispetto ai valori attuali. In un periodo di crisi energetica come quello attuale, la scelta attuata dall’amministrazione costituisce, quindi, la migliore soluzione possibile per efficientare l’illuminazione pubblica”.

“Siamo molto soddisfatti per aver raggiunto questo importante accordo con Enel X – spiega il sindaco Jacopo Suppo - che consentirà a Condove di avere una rete di illuminazione pubblica completamente rinnovata, uniforme su tutto il territorio comunale, aderente alle più recenti normative europee in materia di risparmio energetico e diminuzione dell’inquinamento luminoso. Grazie a questo investimento risolveremo anche i problemi di alimentazione o i guasti frequenti che ogni tanto si verificano, soprattutto sulle linee più datate. Un intervento importantissimo, che guarda al futuro e che cambierà il volto “serale” di Condove”.

Enel X e l’Amministrazione Comunale ricordano che tutte le informazioni utili alla cittadinanza possono essere reperite sull’homepage del sito web del Comune, mentre ogni segnalazione e richiesta di intervento per guasto o eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite l’App Enel X YoUrban che consente ai cittadini di segnalare problemi ai sistemi di illuminazione pubblica gestiti da Enel X in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio sarà disponibile a titolo gratuito per tutti i cittadini in versione Android e iOS una volta terminati i lavori di georeferenziazione dei punti luce su mappa satellitare integrata. In alternativa è disponibile il numero verde 800.90.10.50, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 oppure l’indirizzo mail sole.segnalazioni@enel.com. Per rendere il servizio più efficiente è utile comunicare all’operatore il numero identificativo che sarà applicato a breve con apposita targhetta su ogni centro luminoso (nel caso in cui ancora non ci sia il numero, indicare il numero civico più prossimo). Ogni ulteriore informazione sull’attività di Enel X è disponibile qui: www.enelx.it.