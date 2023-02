Sabato a Grugliasco la "Cena Solidale" per raccogliere fondi fondi per i progetti sociali 2023

Sabato 4 febbraio, alle ore 19.30, presso la sede dell’associazione “L’Isola che non c’è” in via Tiziano Lanza 32, si svolgerà la prima edizione della “Cena Solidale”, iniziativa integrata agli interventi della Cittadella del Welfare di Grugliasco.

L’obiettivo della serata è quello di creare un'occasione di aggregazione finalizzata a raccogliere fondi per finanziare alcuni dei progetti sociali che verranno attivati nel ‘23 sul territorio cittadino.

La serata sarà occasione inoltre per far conoscere alla cittadinanza i progetti e le attività di welfare di comunità presenti a Grugliasco. Ai fornelli i ragazzi dell"'Isola che non c'è" guidati da Mattia Casabona, docente di cucina e membro del comitato di Slow Food Torino. Il menù della cena, che verrà svelato pochi giorni prima dell'evento, attingerà dai prodotti donati dai mercatali locali, da produttori locali e da presidi Slow Food del territorio. Il costo della cena (antipasti, primo, secondo e dolce) è di 30 € per gli adulti e 15€ per i bambini, e sarà necessario iscriversi entro il 1 febbraio per far parte degli 80 partecipanti alla serata.

Una proposta sostenuta dall'Amministrazione e dal sindaco Emanuele Gaito che dichiara: «La cena sociale rappresenta un'altra azione concreta che vede la collaborazione dei soggetti che hanno aderito alla rete del Welfare di Comunità e che quotidianamente collabora per aiutare chi ne ha bisogno. L'amministrazione comunale è grata agli Enti del terzo settore per il lavoro straordinario che fanno sul nostro territorio. Vi invitiamo a partecipare alla cena, quale occasione per stare insieme e per raccogliere i fondi per un altro progetto sociale».