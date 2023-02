Al Baretti arriva “Orlando”: il monologo tratto dal romanzo della Woolf racconta la fluidità del nostro tempo

Chi, o forse, cosa è Orlando? Prima uomo, poi donna, il magnifico essere nato dalla penna di Virginia Woolf si muove attraverso i secoli alla ricerca della propria identità, fuori da schemi di genere, età o classe. Nasce nel 1500 ed è paggio alla corte di Elisabetta I ma, nel corso di quattro secoli, attraversa il tempo e lo spazio diventando protagonista di infinite mutazioni, fino a ritrovarsi scrittrice del 1900, in una sorta di biografia immaginaria della Woolf stessa. Un personaggio che non ha età, non ha nome e non ha sesso, anzi ne ha molteplici: paggio, duca, ambasciatore, poeta, cavaliere che passa da un genere all’altro in un continuo cambio di scena. Una storia scritta cento anni fa in cui non esiste confine tra maschile e femminile, in cui tutto è fluido, tutto si mescola, passato, presente, uomo, donna, parlandoci più che mai, a distanza di un secolo, del nostro tempo.