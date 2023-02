Chieri riabbraccia il suo carnevale: nominate le nuove maschere per l'edizione 2023 dopo lo stop per Covid

Sabato 11 febbraio alle ore 20.30 si svolgerà la sfilata dei Carri allegorici. Il percorso si snodera' lungo Via Vittorio Emanuele II. Via palazzo di Città, via Orfane, piazza Trento, piazza Trieste, via Principe Amedeo , via cesare battisti, via Vittorio Emanuele II e arrivo in Piazza Dante.