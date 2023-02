Blitz dei carabinieri all'Engim di Nichelino: scovata droga nei bagni della scuola

Forse la soffiata era arrivata da qualcuno interno alla scuola, di sicuro il blitz dei carabinieri all'Istituto Engim di Nichelino ha portato alla scoperta - grazie anche all'aiuto dei cani antidroga - di circa due grammi di hashish racchiusi in sacchetti trasparenti di cellophane, oltre ad un paio di spinelli imbottiti con della marijuana.

La merce ritrovata nei bagni

Il controllo effettuato in via San Matteo insieme a tutto questo c’erano anche e un paio di spinelli imbottiti con della marijuana. I cani antidroga non hanno impiegato molto a trovare la merce, anche perché era stata forse nascosta in tutta fretta nei bagni, con l'intento di provare a sbarazzarsene prima di essere scoperti.

Indagini e nuovi controlli

I carabinieri hanno posto tutto quanto sotto sequestro, avviando le indagini per risalire a chi ha nascosto gli spinelli e le bustine con la marijuana. E nuovi controlli negli istituti di Nichelino sono attesi nei giorni a venire.