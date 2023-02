Nichelino diventa un museo a cielo aperto: inaugurato il murales dedicato a Primo Levi

Tantissimi ragazzi (molti dei quali in partenza poco dopo per salire sul 'Treno della Memoria') erano presenti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1° febbraio a Nichelino per l'inaugurazione del grande murales dedicato a Primo Levi.

Subito dopo la partenza del Treno della Memoria

L'immagine del grande intellettuale torinese, sopravvissuto ai campi di concentramento, campeggia su un palazzo alto sei piani in via Ponchielli. Un modo per tenere vivo il ricordo del passato con la necessità di costruire il presente. Ma soprattutto con l'intento di spiegare alle giovani generazioni cosa è stato l'orrore dell'Olocausto: non per nulla l'inaugurazione è avvenuta subito prima della partenza del Treno della Memoria: un viaggio che porterà alcune decine di ragazzi fino al campo di Auschwitz-Birkenau, passando attraverso Berlino e altre tappe intermedie, per capire meglio e vedere con i proprio occhi cosa è stata la barbarie nazista.

Verzola: "Fare di Nichelino un grande museo a cielo aperto"

L'uomo che più di tutto si è battuto per percorrere questo 'doppio binario' è l'assessore Fiodor Verzola, che ha espresso la sua soddisfazione perché Nichelino, dopo il murales di Piero Angela, con questa nuova opera è nuovamente finito su Strret Art Cities, il sito che evidenzia le città che si rendono protagoniste di progetti legati alla street art e di riqualificazione urbana: "Si tratta di un capolavoro artistico che ci spinge a presidiare la memoria per raccontare il passato, costruendo insieme il nostro futuro".

Da qui l'impegno, guardando a lungo termine di contribuire ancora "attraverso le mie deleghe, a migliorare la mia Città, la mia Meravigliosa Comunità di appartenenza". Perché l'intento è quello di far diventare "Nichelino un museo a cielo aperto, così come avviene nelle grandi città, con il conseguente incremento di turismo che ne deriva".