Domani a Nichelino l'inaugurazione del murales dedicato a Primo Levi e la partenza del Treno della Memoria

Se il 22 dicembre scorso era stato il grande giorno dedicato a Piero Angela, il 1° febbraio sarà invece la giornata in cui verrà celebrato Primo Levi. Nichelino è sempre più la città dei murales e domani, alle ore 16, verrà ufficialmente presentata l'opera dedicata al grande intellettuale torinese scampato ai campi di concentramento.

Occupata la facciata di un edificio di sei piani

I lavori in via Ponchielli, all'angolo con via I Maggio, sono terminati venerdì scorso e adesso l'opera fa già bella mostra di sè occupando interamente la facciata di un edificio di sei piani. Anche questa nuova opera rientra nel secondo capitolo di Nichelino Lights Up Festival, progetto di riqualificazione urbana attraverso i muri della Città, con l'assessore Fiodor Verzola (padrino dell'iniziativa) e l'autore Giulio Rosk (quello del grande murales di Palermo dedicato a Falcone e Borsellino, ndr) che hanno voluto omaggiare un altro torinese che ha scritto pagine importanti nella storia d'Italia.

"𝑆𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑒̀ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑒̀ 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑐𝑖𝑜̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑒̀ 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟𝑒, 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑒𝑑 𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒: 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒", amava ripetere lo stesso Levi. Un messaggio valido ancora oggi, in tempi di guerre (non solo in Ucraina) e di barbarie che colorano di sangue troppe parti del mondo.

La partenza del Treno della Memoria

Alla inaugurazione di domani saranno presenti gli artisti Skan, Rosk e Karim Cherif, che ha curato la supervisione del progetto. Poi, subito dopo, ci sarà la partenza del Treno della Memoria, il viaggio con destinazione finale Cracovia, dove ci sarà un pellegrinaggio al vicino campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, perché anche i giovani di oggi sappiano cosa è stato l'Olocausto e la barbarie nazista che portò allo sterminio di sei milioni di ebrei.

Momenti finali delle celebrazioni del Giorno della Memoria

Una iniziativa che da anni vede in prima fila l'assessore nichelinese Verzola, che ha lavorato per mettere assieme nella stessa data l'inaugurazione del murales dedicato a Primo Levi con la partenza del viaggio per legare questi due eventi come momento finale delle celebrazioni del Giorno della Memoria.