Ivrea, Comune e Procura alleati per fornire servizi grazie all'aiuto dei volontari

Ha preso avvio oggi il progetto “Volontari in procura”, a seguito del Protocollo d'intesa tra il Comune di Ivrea e la locale Procura della Repubblica, per effetto del quale volontari appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e all’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) saranno impiegati in Procura per lo svolgimento di servizi aggiuntivi non specialistici quali: supporto ufficio URP, supporto ufficio Dibattimento, supporto alle segreterie, supporto ai servizi amministrativi e di archivio.