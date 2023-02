Sopralluogo dei tecnici della Città metropolitana al 1° Liceo artistico e coreutico di via Carcano

Sopralluogo dei tecnici del servizio Edilizia scolastica della Città metropolitana di Torino al 1° Liceo artistico e coreutico di via Carcano a Torino, alla presenza di rappresentanti della componente genitori del Consiglio d’Istituto. È stato fatto il punto sulla situazione della scuola dopo i recenti lavori per la costruzione di due palestre per la danza e per la sistemazione delle aree sportive all’aperto.

Il progetto relativo alle palestre è stato messo a punto in seguito all’autorizzazione del nuovo percorso di studi coreutico. Nell’occasione sono stati realizzati anche gli spogliatoi e i servizi igienici dedicati, per una spesa complessiva di 340.000 euro. Per quanto riguarda la sistemazione delle aree sportive, sono stati riqualificati la pista di atletica e il vicino campo di calcio e pallavolo, e il costo dei lavori è stato di 45.000 euro.

L’Istituto scolastico di via Carcano, costruito nel 1994, è articolato in due corpi di fabbrica: corpo aule e corpo palestra, collegati tra loro da un tunnel fuori terra e inseriti in un ampia area verde, all’interno del parco dedicato a Pietro Colletta, con campi sportivi all’aperto: pista di atletica, salto in alto, campo di tennis e campo di basket/pallavolo. L’edificio ospita 844 studenti ed è suddiviso in 46 classi.