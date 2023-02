Incidente in tangenziale di Torino: due vetture si scontrano e un'auto si ribalta in mezzo alla carreggiata

Incidente in mattinata, ancora prima che il giorno portasse luce, lungo la tangenziale di Torino.



Secondo una dinamica ancora da chiarire, infatti, due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro nel tratto compreso tra lo svincolo di La Loggia e Bauducchi, procedendo in direzione Sud verso Piacenza.



Un’auto di colore bianco, a causa dell'urto, si è ribaltata in carreggiata. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per garantire le condizioni di sicurezza. Nessuna persona ha riportato ferite e i disagi alla circolazione sono stati limitati.